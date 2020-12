براين كرانستون: أنتظر مشاهد تناول الطعام بفارغ الصبر لأملأ معدتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف الممثل الأمريكي براين كرانستون، أنه يفضل تناول الطعام خلال التصوير بدلاً من أخذ استراحات قصيرة لتناول الغذاء.

وكشف الممثل أنه من أنصار تناول الطعام خلال التصوير، على عكس بقية الممثلين الذين يفضلون تناول لقيمات صغيرة أو التلاعب بالطعام خلال التصوير، مؤكدا أنه يملأ معدته تماماً بالأكل إذا تطلب الأمر ذلك.

وتابع: "لا يحب الممثلين مشاهد تناول الطعام، ويحبون الادعاء خلالها أنهم يتناولون الطعام، لكني أنتظر هذه المشاهد وأملأ معدتي تمامًا بالغذاء، كي لا أضيع وقتا في استراحات الطعام".





ووفقاً لموقع "فيميل فيرست" الأمريكي، ذكر الممثل، أن بعض الأوقات يتطلب العمل الفني تصويرا متواصلا دون أوقات راحة لتناول الطعام، حينها يتم تبادل الأطعمة الخفيفة بين طاقم العمل.

كرانستون، الذي يشارك حالياً في فيلم The One And Only Ivan، اعترف أيضًا أن تقديم هذا الفيلم يمثل تحديًا لامتلائه بمشاهد تعتمد على المؤثرات البصرية.