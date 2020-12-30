إنفوجراف: حاتم علي.. رحيل مخرج مهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاش المخرج السوري حاتم علي في عالم الفن بمنطق مختلف عمن حوله، لم يسيطر عليه شغف المال، ولم يتعامل مع الإبداع باعتباره بابا للرزق.

كان دائما يسبح في محيط بعيد عن الآخرين، ولديه رؤى وأفكار وخيال وأحلام، حقق الرجل كثيرا من أحلامه بعد صبر وكفاح، ورغم اسمه الكبير، لكنه كان يدقق في التفاصيل ويجتهد من أجل الاختلاف مع كل عمل جديد، وكأنه وجه جديد يبحث عن فرصة لإثبات قدراته.

”الخليج 365” ترصد في الإنفوجراف التالي، أهم محطات المخرج الراحل.



