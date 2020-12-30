شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى يستعد لتصوير فيلم "ريتسا" بعد شفائه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تعافيه وشفائه من فيروس كورونا يستعد الفنان محمد الشرنوبى لتصوير مشاهده فى فيلم "ريتسا"، من بطولة أحمد الفيشاوى ومحمود حميدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، ويجسد الشرنوبى دورا مهما ومحوريا فى الفيلم وتربطه علاقة حب بالفنانة أسماء جلال خلال الأحداث، رغم أنه متزوج من الفنانة الشابة مى الغيطى وتتوالى الأحداث.

فيلم "ريتسا"، من تأليف معتز فتيحة، وإخراج محمد بكير، وإنتاج أيمن يوسف، وبطولة أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، وعائشة بن أحمد، ومحمد الشرنوبي، ومي الغيطي، وأسماء جلال، ومايان السيد، ومن المقرر تصويره فى الإسكندرية وأكثر من مدينة ساحلية أخرى نظراً لطبيعة الأحداث.

ومن ناحية أخرى يقدم النجم أحمد الفيشاوى من خلال هذا الفيلم شخصية جديدة ومختلفة يعتمد فيها على تغيير بعض ملامح شكله، كما يشهد هذا العمل عودة قوية للنجم الكبير محمود حميدة للسينما، حيث يغير دوره محور أحداث العمل.

يذكر أن محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض أعلنا تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث شارك النجم محمد الشرنوبي نتيجة اختبار فيروس كورونا عبر خاصية "استوري" بـ"إنستجرام" على حسابه الشخصي، معلقا: "الحمد لله نتيجة مسحتي طلعت سلبي بفضل الله ودعواتكم، ربنا يعافينا جميعًا ونخلص من وباء كورونا على خير".