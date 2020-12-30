شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد: المخرج حاتم على كان مميزا فنيا وإنسانيا ورحيله خسارة كبيرة للفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة السورية جومانا مراد عن حزنها الشديد لرحيل المخرج حاتم على، الذى توفى صباح الثلاثاء عن عمر يناهز 58 عاما إثر سكته قلبية، كما قدمت التعازى لأسرته ودعت الله أن يلهم زوجته الكاتبة دلع الرحبى وأولاده الصبر والسلوان على فراقه. وربطت علاقة صداقة قوية بين الفنانة جومانا مراد والمخرج حاتم على، كما قدمت أكثر من عمل من إخراجه، وأبرز هذه الأعمال مسلسل "مطلوب رجال" الذى عرض عام 2018.

وقالت جومانا مراد، خلال مداخلة هاتفية لتليفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، إن رحيل المخرج حاتم على خسارة كبيرة للفن، موضحة أنه كان إنسانا خلوقا ومحترما وهادئا وقليل الكلام ومحبوبا من جميع الناس، كما قالت إنه شخص مميز جدا سواء على المستوى الفنى أو الإنسانى.

وكشفت جومانا أن آخر لقاء جمعها بالمخرج الراحل منذ 3 أسابيع، ولم يكن يعانى من أى مرض أو تعب، وجاءت وفاته صدمة مفجعة للجميع، وأضافت أنه كان يستعد لأكثر من عمل في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقالت النجمة جومانا مراد عن إصابتها بفيروس كورونا إنها كانت تتخذ كل الإجراءات الاحترازية، ولكن تعتقد أن إصابتها بالعدوى كانت من أحد الطباخات التى تعمل معها فى المنزل، وأنها منذ علمها بإيجابية تحاليلها عزلت نفسها بعيدا عن أولادها خوفا عليهم من العدوى، ونصحت الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية تفاديا للإصابة بفيروس كورونا.