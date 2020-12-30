شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تهاجم متابعا تنمر على ابنة يسرا اللوزى: الشيطان نفسه يخجل يعاير طفلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامنت الفنانة زينة مع صديقتها يسرا اللوزى، بعد وصفها أحد المتابعين لها عبر حسابها على إنستجرام، بأنها "أم الطارشة"، معربة عن فخرها بها، وشنت هجوما على المتابع المتطاول، قائلة: "أنت مخلوق ضعيف ومريض مرض مالوش تشخيص، لأن أى مخلوق حتى الشيطان أشرف منك أنت وأمثالك مكانكم المجارى".



زينة

وقالت زينة، عبر حسابها على إنستجرام: "عارفين يعنى إيه أم، يعنى حب وتضحية ومعاناة وعطاء وتعب ومسئولية وحاجات كتير مالهاش وصف، عارفين يعنى إيه طفل أو طفلة، يعنى مستقبل وحياة وعمر جاى وتفاؤل وحب، عارف يعنى إيه تعاير طفلة يعنى الشيطان نفسه يخجل إنه يعمل كدة، يعنى أنت لا شيطان ولا بنى آدم، أنت حاجة مالهاش وصف".

وأضافت زينة: "أنت مخلوق ضعيف ومريض مرض مالوش تشخيص، لأن أى مخلوق حتى الشيطان أشرف منك أنت وأمثالك مكانكم المجارى، ولو أن المجارى فيها كائنات حية أشرف منك.. الطفلة دى ميزها ربنا واختبر أمها اختبار صعب، نجحت وجاهدت وحاربت واشتغلت علشان تقف جنب بنتها اللى مايشرفهاش تعرف أمثالك، منك لله وربنا هو اللى قادر ينتقم منك يا معدوم القلب والضمير والرحمة والإنسانية".

واختتمت زينة قائلة: "الصم والبكم هم ضمائرنا لا غير، يسرا اللوزى.. أنا فخورة بك جدا، ربنا يخليلك بنتك وتشوفيها أحسن بنت فى الدنيا".





ولقنت الفنانة والنجمة يسرا اللوزى درسا فى فنون الرد والأخلاق، على أحد متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وصفها بأنها "أم الطرشة"، وذلك فى عقب حلقتها فى برنامج "معكم" على قناة CBC مع الإعلامية منى الشاذلى، مشيرة إلى أنها فخورة بأنها أم لطفلة صماء ستصبح إنسانة متفوقة ومثقفة وتعتمد على نفسها بدون أن تكون عبئا على أحد، مقدمة توعية بخصوص مصطلح "الطرش".

وأضافت يسرا اللوزى: "شكرا على ذوق حضرتك، أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولا المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع وليس الطرش أو البكم، ثانيا أحب أعبر عن فخرى بكونى والدة طفلة صماء، لأنها علمتنى حاجات كتيرة جدا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها".



يسرا اللوزى

وأضافت يسرا: "ثالثا.. البنت الصماء دى هى اللى ألهمتنى انى أتكلم فى البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللى على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يشاهم بشكل إيجابى فى حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال الصم وضعاف السمع، إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس ومايبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا فى المجتمع (المريض للأسف)".

وتابعت يسرا: "فالبتالى الطفلة الصماء دى، ليها إنجازات أثرت على شعب كامل، رغم إن عمرها 6 سنين، ياريت توضحلى بقى.. حضرتك أنجزت إيه فى حياتك؟.. شكرا".