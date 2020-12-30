شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام زكى عن تعاونه الثامن مع عمرو دياب: تاريخ كبير مبسوط إنى جزء منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الملحن والموزع الموسيقى إسلام زكى عن سعادته بالتعاون الثامن له مع الهضبة عمرو دياب، خلال تاريخ مشواره الفنى، وذلك بعد طرح أغنية "عايز أعمل زيك"، من ألبوم الهضبة الجديد "يا أنا يا لأ"، مشيرا إلى أنه تاريخ كبير مبسوط أنه جزء منه.



الهضبة وإسلام زكى

ونشر زكى صورة له مع الهضبة، عبر حسابه على فيس بوك وإنستجرام، أتبعها بسرد أغانيه التى تعاون فيها مع الهضبة وهى "فوق م اللى انت فيه، أنا مش أنانى، ساعة الفراق، أيوه اتغيرت، راجع، عكس بعض، وعدتك"، مضيفا: "وأخيرا فى 2020 بقدم الأغنية رقم 8 فى مشوارى مع الهضبة "عايز أعمل زيك". مؤكدا: "تاريخ كبير مبسوط انى جزء منه.. وإن شاء الله أفضل عند حسن ظنكم دايما".





وطرح الهضبة عمرو دياب، الثلاثاء، ثامن أغانى ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء" والتى تحمل عنوان "عايز أعمل زيك"، من كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكى، توزيع رامى سمير، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

1- يا أنا يا لاء: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان محمد يحيى - توزيع عادل حقى".

2- محسود: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

3- شكراً: "كلمات تامر حسين - ألحان عزيز الشافعى - توزيع وسام عبد المنعم".

4- عايز أعمل زيك: "كلمات تامر حسين - ألحان إسلام زكى - توزيع رامى سمير".

5- طبل: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان عزيز الشافعى - توزيع توما".

6- بتهزر: "كلمات بهاء الدين محمد - ألحان شريف الغندور - توزيع رامى سمير".

7- فاكرنى يا حب: "كلمات صابر كمال - ألحان وليد سعد - توزيع أحمد عادل".

8- وأنا معاك: "كلمات خالد تاج الدين - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

9- يادلعوا: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان سهم - توزيع عادل حقى".

10- من العشم: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان تامر عاشور - توزيع نادر حمدى"

11- محسود Remix: كلمات: "تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

12- الجو جميل: "كلمات محمد القاياتى - ألحان محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل".

فيما قام بعمل مكساج وديجيتال ماستر الألبوم المهندس أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيرى شكرى.