شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد جمال يعلن إصابة والدته بفيروس كورونا: ادعو ربنا يشفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أحمد جمال إصابة والدته بـ"كوفيد 19" بعد خضوعها لاختبار فيروس كورونا، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر مساء الثلاثاء: "رجاءً ادعوا لوالدتي ربنا يشفيها (إيجابي كورونا)".



الفنان أحمد جمال عبر تويتر

وانهالت التعليقات على تغريدة الفنان أحمد جمال من قبل نجوم الفن ومتابعيه، متمنين لها الشفاء العاجل، حيث علق النجم رامي جمال قائلا: "ربنا يعافيها ويطمنك عليها يارب هي وكل مريض"، فيما قال الملحن محمود الخيامي: "شفاها الله وعافاها ورد عليها عافيتها وجميع مرضانا وإيانا اللهم أمين".



التعليقات على تغريدة أحمد جمال

وفي وقت سابق، شارك الفنان أحمد جمال جمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة له مرتديا فيها الكمامة، ناصحا جمهوره بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلا :"في عيد ميلاد كورونا بفكركوا بلبس الكمامة، زي امبارح عدت سنة على اكتشاف أول حالة".

من ناحية أخرى، طرح الفنان أحمد جمال، مؤخرا عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، أغنية بعنوان "جيل بطل" من كلمات حسن كمال وألحان محمد عزيز وإخراج تامر الضبع.