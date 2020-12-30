شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: محدش يسألنى عن زميلاتى طالما تصريحاتى بتتحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة إلهام شاهين، فى تصريحات لـ"الخليج 365" عن غضبها من تحوير تصريحاتها من قبل بعض الصحفيين، نافية أن تكون أقرت بإصابة الفنانة نيللى كريم بفيروس كورونا من عدمه، مؤكدة أن أحد الصحفيين أخبرها أن نيللى أصيبت بفيروس كورونا وكان يسألها هل هى فى منزلها أم فى المستشفى، لترد عليه بأنها فى منزلها دون أن تنفى أو تأكد المعلومة، لأنها فى حقيقة الأمر لا تعرف أنها مصابة بفيروس كورونا.

وأضافت إلهام شاهين، فى تصريحاتها: "طالما بيتم تحور تصريحاتى يبقى محدش يسألنى عن زميلاتى مرة تانى، وكل صحفى يكلمهم بشكل مباشر".

وطالبت إلهام شاهين رواد مواقع السوشيال ميديا الكف عن نشر الشائعات على الفنانين، مؤكدة أن الأمر أصبح سخيفا، خاصة عندما تتعلق الشائعة بمرض.

وكانت النجمة نيللى كريم احتفلت بالكريسماس، مؤخرا حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، صورة مع شجرة عيد الميلاد، ظهرت خلالها مرتدية "طوق" من زينة عيد الميلاد حول رأسها، وكتبت فى تعليقها عليها : "‪Merry Christmas وحضر عيد الميلاد عدد كبير من الفنانين، من بينهم يسرا، وجمال العدل، والمخرجة إيناس الدغيدى، الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا، بعدها مباشرة، وكان من بين الحضور أيضًا الفنانة إلهام شاهين، والفنان آسر ياسين.