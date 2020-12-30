شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر ترد على متابع تمنى لها الوفاة: الموت رحمة ولطف من ربنا للطيبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة القديرة سوسن بدر جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بإغلاق صفحة متابع لها تمنى لها الموت، من خلال تعليقه على نعيها للمخرج الراحل حاتم على.

ونعت سوسن بدر المخرج الراحل، قائلة: "البقاء لله.. المخرج الموهوب المحترم حاتم على.. خبر صعب جداً الله يرحمه"، ليرد عليها المتابع المتطاول، قائلا: "عقبالك"، لتعاود الرد عليه، قائلة: "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين لأنهم بيتمنوا لقاءه.. أشكرك على دعائك"، ثم قامت بوضع صورة من حساب وصورة هذا المتابع، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، طالبة من جمهورها: "ياريت نقفله صفحته.. أشكركم".



سوسن بدر

من ناحية أخرى تظهر النجمة سوسن بدر فى دور امرأة عجوز على هيئة "عفريتة"، خلال أحداث مسلسل "فى يوم وليلة"، للنجم أحمد رزق، حيث تظهر على هيئة شبح تحاول مساعدة بطل العمل بعد تورطه فى قضية القتل الذى اتهم بها، فى محاولة البحث عن القاتل الحقيقى وتتوالى الأحداث.

مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجى والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض، حيث يظهر رزق بشخصية مهندس ديكور ويتعرض لعدة أزمات خلال رحلة المسلسل.

وفى سياق آخر يعرض للنجمة سوسن بدر مسلسل "خيط حرير" مع النجمة مى عز الدين، والذى تم تأجيله من العرض فى شهر رمضان الماضى بسبب فيروس كورونا، ويشارك فى بطولة العمل محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.