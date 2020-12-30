شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أحمد سعد يطرح أغنية "رسالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح اليوم النجم أحمد سعد أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "رسالة" وهى من كلمات آدم، وألحان أيمن هلال، وتوزيع ميدو مزيكا"، حيث نشر سعد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع من الأغنية، وعلق قائلا: "رسالة بكرة الساعة 5 على قناتى على اليوتيوب".

وكان أحمد سعد قد أكد خلال ندوة ”الخليج 365” الأسبوع الماضى أنه يحضر لأكثر من أغنية جديدة لطرحها "سينجل" خلال الفترة المقبلة، وقال:"خلال 10 سنوات ماضية طرحت ألبومين فقط، وبآخر عامين قدمت أغانى أكثر مما قدمت في الألبومين، وعندى الفترة القادمة دويتوهات لن أستطيع الإعلان عنها في الوقت الحالي، لأنها ستكون مفاجأة، إضافة إلى الأغانى السينجل والتي ستكون في خطة الشتاء، إلى أن ندخل الصيف لأن لدى ألبوم أطرح منه أغنية أغنية بداية من الصيف المقبل".

كما كشف عن السبب وراء غنائه أغنية مهرجانات مع حسن شاكوش بعنوان "100حساب" حيث أوضح أنه وجد ظاهرة منتشرة على الساحة الغنائية وهى أغانى المهرجانات، وهذه الظاهرة ناجحة نجاحا غير عادى لافتاً: "لقيت ابنى يقول كلام لا يصح أحد في عمره يقوله، كلام وحش جدا، فسألته أنت بتقول الكلام دا ليه وهل انت عارف معناه، قالى مش عارف، انا بسمعه في المهرجانات، وأنا في الوقت دا كنت مع قرار أستاذ هانى شاكر ضد أغانى المهرجانات، بس حاسس إن المزيكا حلوة ممكن نظبط فيها الكلام ونحط كلمات حلوة عليها".

وآخر أعمال أحمد سعد الغنائية هى أغنية "يا بخته" مع النجم هانى شاكر والتي تم طرحها على موقع يوتيوب، وهى كلمات أحمد ابراهيم، الحان أحمد سعد، توزيع محمود صبرى، مهندس صوت أحمد جودة".