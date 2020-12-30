"سنة سوداء وخسارة كبيرة".. تعليقات النجوم على وفاة المخرج حاتم علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على نعي المخرج الراحل حاتم علي، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر الجاري، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي:

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

قصي خولي

نشر الفنان قصي خولي صورة للراحل حاتم علي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل المبدع حاتم علي".

سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة تجمعها بالراحل حاتم علي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" سُئلتُ عن هذه السنة ، حلوها و مرّها !، لم أعترف بتأثير رقم السنة فهو أمر نسبي ، والحلو والمُرّ قائمان في كل وقت وساعة ، إلا ماحصل اليوم ... فهو أمرُّ المُرْ، لحظة مغفلة وكأنها بمئة سنة سوداء ، وساعات لاتطاق ، ولحظات تغص في القلب لاتُحكى ولاتُروى".

باسم ياخور

كما كتتب الفنان باسم ياخور، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، :" مع آخر أيام هذا العام رحل بشكل مفاجئ اليوم الأستاذ والصديق المخرج حاتم علي، ترجل الفارس مبكرا عن صهوة جواده، تاركاً في قلوب الكثيرين غصة مؤلمة لن تنسى وإبداعات لن تنسى رحل مبدع، التغريبة الفلسطينية والملك فاروق والزير سالم وصلاح الدين و صقر قريش و العراب رحل حاتم علي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه وعائلته الصبر".

منة فضالي

نشرت منة صورة للراحل حاتم علي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" خبر صدمني وفاة المخرج السوري العظيم الأستاذ حاتم علي كان ليا الشرف إني اشتغلت معاك أهم وأجمل الأعمال لقلبي الملك فاروق ومش ناسية إيمانك بي كممثله كنت صديق وأخ كنت فنان راقي وداعا صديقي الغالي حتوحشنا ".

نبيل الحلفاوي

كتب الحلفاوي، تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "اليوم فقدت الساحة العربية واحدا من أهم وألمع فنانيها ومن أكثرهم اهتماما بقضاياها وتراثها ومن أشدهم إخلاصا وإتقانه لفنه واحترام الجمهور".

وتابع: "رحم الله المخرج السوري الموهوب حاتم علي الذي أثرى الدراما العربية بأعماله الرائعة، وخالص العزاء لأسرته ومحبيه وجمهوره وللفنانين السوريين والعرب".

ماجي بو غصن

كتبت ماجي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "كتير بيزعل خبر وفاة المخرج المبدع حاتم علي، خسارة كبيرة وحقيقية، الرحمة لروحه والصبر لعائلته ولكل أهل الفن بسوريا والعالم العربي".

معتصم النهار

كما نشر الفنان معتصم النهار صورة للراحل حاتم علي، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "أستاذي، قدوتي، أملي بما تبقى، الرحمة لروحك، خسارة كبيرة، بكرت يا أستاذ، المخرج الكبير حاتم علي في ذمة الله".

كندة علوش

نشرت كندة مجموعة صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :"إنا لله وإنا إليه راجعون، أما حجم الألم والخسارة فلا يقاس بالكلمات.. ولا يقدر على استيعابه العقل.. وداعاً للمبدع الرائع والصديق المحترم الخلوق والأستاذ حاتم علي عزائي للصديقة الغالية دلع الرحبي ولأبنائه عمرو وغزل وغالية.. ولكل أصدقائه ومحبيه".



إليسا

نشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر: "محزن جدا رحيل المخرج المبدع حاتم علي عن عالمنا، ما أبشع هالسنة اللي رافضة تفل إلا ما تاخد أحلى ناس معه، الله يرحمه ويصبّر عيلته على هالمصاب الأليم".

منة شلبي

كتبت منة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"،:" البقاء و الدوام لله ..إنا لله و إنا اليه راجعون المخرج حاتم علي في ذمة الله رحم الله إنسان متواضع خلوق وروح طيبة أنعي أسرته و أصدقائه اللهم صبر قلوبكم و ارحمه رحمه كبيرة".