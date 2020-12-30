نقل جثمان المخرج حاتم علي لمشرحة زينهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن جثمان المخرج السوري حاتم علي، تم نقله من فندق ماريوت بالزمالك، لثلاجة مشرحة زينهم.

وأكد عزوز في تصريح خاص لمصراوي إن الجثمان تم نقله لحفظه لحين الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بسفر الجثمان لسوريا يوم الخميس المقبل الموافق ٣١ ديسمبر

وأوضح عزوز أن جثمان المخرج الراحل سيوارى الثرى بمسقط رأسه بسوريا يوم الجمعة المقبل



ورحل عن عالمنا اليوم المخرج السوري الكبير حاتم علي، عن عمر يناهز ٥٨ عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل غرفته بفندق ماريوت الزمالك

وللمخرج الراحل عدد من الأعمال الهامة أبرزها "عمر"، "الملك فاروق"، "كأنه إمبارح"، "أهو ده اللي صار" وغيرها من الأعمال