يسرا اللوزي ترد على متابع وصفها ب"أم الطرشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ردت الفنانة يسرا اللوزي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، على أحد متابعيها الذي وصفها ب"أم الطرشة"

وكانت "اللوزي" قد أعربت عن سعادتها بعد ردود الأفعال على الحلقة التي حلت فيها ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" ليرد أحد متابعيها على صور الحلقة: "ماشي يا أم الطرشة".

وردت يسرا اللوزي قائلة: "شكرا على ذوق حضرتك، أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولا المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع وليس الطرش أو البكم".

وتابعت: " ثانيا أحب أعبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء، لأنها علمتنى حاجات كتيرة جدا وبقيت بنئادمة وأم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها"

وأضافت: "البنت الصماء دي هي اللي الهمتني إني أتكلم فى البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابى فى حياة عائلات كتير ويسمح للأطفال الصم وضعاف السمع، إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس ومايبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا فى المجتمع (المريض للأسف)".

واختتمت حديثها قائلة: "فالبتالي الطفلة الصماء دي، ليها إنجازات أثرت على شعب كامل، رغم إن عمرها 6 سنين، ياريت توضحلى بقى، حضرتك أنجزت إيه فى حياتك؟.. شكرا".

وكانت يسرا اللوزي قد كشفت أن ابنتها الكبرى داليدا -٦ سنوات-تعاني من ضعف السمع، وأنها اكتشفت الأمر في وقت متأخر