هاني شاكر عن خلافه مع العندليب: قولتله أنا مستحيل أحاربك وعيني رغرغت وأنا بكلمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حل الفنان هاني شاكر، اليوم الثلاثاء ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON.

وخلال الحلقة تحدث هاني شاكر عن علاقته بالعندليب عبدالحليم حافظ، مؤكدًا أنه بمثابة البيت الفني له، وعن الخلاف الذي حدث حينما غنى معه أغنية "بالأحضان"، نفى هاني شاكر علاقته بالأمر قائلًا: "كان فيه إشاعات أن في خلاف بيني وبين عبدالحليم، أنا الحقيقة مكنتش حابب إن ده يحصل واتقال وقتها إن عبدالحليم زعل من الموجي".

وأضاف: "أنا كنت مستاء جدًا من اللي حصل، وأول لما شوفت عبدالحليم، قولتله لا يمكن الكلام اللي اتقال على الصحافة ده أنا أكون قولته إنت بالنسبالي هرم رابع ولولاك أنا مكنتش غنيت أنت قيمة كبيرة واستحالة أقول عليك كلام مش حلو".

وتابع: "عيني رغرغت وأنا بتكلم لأنه هو بيتي الفني من وأنا صغير، قولتله أنا مستحيل أحاربك وبغنيله دايما في حفلاتي".

يشار إلى أن برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدي، يذاع من السبت إلى الثلاثاء على قناة ON فى تمام التاسعة مساء.