رواد تويتر يشيدون بأغنية عايز أعمل زيك لعمرو دياب

طرح الفنان عمرو دياب اليوم الثلاثاء أغنية "عايز أعمل زيك" من ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" والذي صدر مساء الجمعة الماضية من خلال إحدى شركات الاتصالات. وأصدر الهضبة برومو الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وتقول كلمات "عايز أعمل زيك": "عايز أعمل زيك وأنسى، قولي نسيتني إزاي، أصل أنا بفتكرك لسه، خسارة أنا مش نساي". اقرأ أيضا: (عايز أعمل زيك) للهضبة عمرو دياب تريند رقم 1 على تويتر وأثنى رواد تويتر على الأغنية حيث كتبت أمل كتبت "أغنية من العشم ألبوم عمرو دياب رهيبة"، وحنين كتبت "عمرو دياب عامل عظمه كفيله تفرحني ف الايام الي كلها امتحانات دي والله". بسنت كتبت "عمرو دياب كالعاده لازم يعيطنا"، ومحمد إبراهيم " حاجه من فوق العظمه بشويه وهكذا هو عمرو دياب .. أول مرة واخر مرة أدى لحد أمان .. متعودتش ولا مرة نقطة ضعفى تبان.. دايما اى اتنين اتفارقوا مش نفس الأشواق.. واحد يفضل ولا همه والتانى بيشتاق". محمد الشربيني كتب "عمرو دياب ذكائه في شغله خلاه نمبر وان اكتر من 30 سنة"، أما الإعلامية مروج إبراهيم كتبت عمرو_دياب ده واحد من اسباب سعادتي المطلقة". محمد نبيل كتب " ياوييييلكم اين عمرو دياب و اين تامر عاشور رابح جايكم". يوسف كتب " عمرو دياب كل ألبوم بحسه بيعملي اغنيه مخصوص عشاني تخليني اسيب الالبوم كله واقعد اجلد نفسي بيها منك لله يسطا". إياد قال " شكرا عمرو دياب، اغنية 2020".

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