إيما روبرتس ترزق بمولودها الأول

متابعة بتجــــــــــرد: رزقت النجمة الأميركية إيما روبرتس بطفلها الأول من غاريت هدلوند.

وكشفت موقع TMZ عن أن روبرتس قد أنجبت طفلها في لوس أنجلوس يوم أمس الأول الأحد.

وصرح مصدر مقرب بأن النجمة قد أطلقت اسم روديس على المولود الجديد الذي يزن حوالي تسعة أرطال، ووفقاً لـ TMZ فإن روبرتس لم تؤكد أنباء ولادة طفلها بعد.

وكانت روبرتس قد كشفت عن حملها في أغسطس الماضي وكشفت عن جنس طفلها أيضاً.

وفي مقابلة أجرتها روبرتس مع مجلة “كوزموبوليتان” نشرت في نوفمبر الماضي، تحدثت عن رغبتها الطويلة في أن تكون أماً وبعض الأمراض التي تعانيها والتي تؤثر في الخصوبة، وقالت: منذ أن كنت صغيرة كنت أرغب في إنجاب طفل وقد توسلت لأمي أن تنجب طفلًا آخر، وفي اليوم الذي أحضرت فيه أختي إلى المنزل من المستشفى أتذكر أنني كنت أحملها وأريد أن أرتدي ثيابها وأن ألعب معها”.

وأضافت: “لطالما اعتقدت أنني عندما أبلغ عمر 24 عاماً سأكون متزوجة ولدي أطفال ولكن ذلك لم يتحقق بسبب عملي في التمثيل وقلة الاستقرار بسبب كثرة السفر”.

كما تحدثت النجمة خلال لقائها عن إصابتها بمرض بطانة الرحم المهاجرة وتأثيرها في الخصوبة وقرارها الذي اتخذته في تجميد البويضات.