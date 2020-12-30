محمد منير يزيح الستارة عن أولى أغنيات ألبومه الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: يترقّب جمهور الفنان محمد منير، هذه الساعات إزاحة الستارة عن أولى أغنيات ألبومه الجديد، الذي يحمل عنوان “باب الجمال”، عبر قناته الخاصة بموقع “يوتيوب”.

محمد منير، قرر أن تكون الافتتاحية عند أغنية الهيد “باب الجمال”، التي تعاون خلالها لأول مرة مع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، والملحن سامر أبو طالب، والتوزيع لعمر إسماعيل.

وضمّ الفنان محمد منير في هذا الألبوم خمس أغنيات، هي “زوق” تعاون خلالها مع صديقه الشاعر مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز، وتوزيع بونكا، و”أنا رايق” كتبها الشاعر نور الدين محمد، ولحنَّها أحمد عمار، وثالث أغنيات الألبوم حملت اسم “فينك يا حبيبي”، كلمات وألحان العزيز زين العابدين، والتوزيع لأمير محروس، و”مسألة السن” من كلمات صلاح فايز، وألحان هاني شنودة.

يذكر أن محمد منير، تعرّض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية استلزمت نقله لأحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة، وانطلقت شائعات في هذا الصدد، أفادت بأن محمد منير، أصيب بشلل نصفي، وأنه يحتاج لإجراء عملية عاجلة، ولكن حرصت نقابة المهن الموسيقية في مصر، وعدد من أصدقائه على نفي هذه الشائعات، وتبين أن الأمر في حقيقته يعود إلى شعور منير بإرهاق شديد، نتيجة المجهود الذي بذله في تسجيل أغنيات الألبوم، مما أدى تدهور طفيف في حالته الصحية، وعقب اطمئنان الأطباء عليه، وإجرائه للفحوصات الطبية اللازمة، غادر المستشفى عقب ساعات قليلة من دخوله.

وكان من المفترض أن يحتفل محمد منير مع جمهوره، ليلة رأس السنة 2020 بأحد فنادق التجمع الخامس، إلا أن قرار الحكومة المصرية بإلغاء احتفالات هذه الليلة، أربك ترتيبات جميع الفنانين، وتم إعادة أسعار التذاكر للجماهير.