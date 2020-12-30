شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: "أنا ماقولتش نيللى كريم مصابة بكورونا ولا لأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة إلهام شاهين في تصريحات لـ"الخليج 365 " أنها لم تؤكد أو تنفي إصابة الفنانة نيللي كريم بفيروس كورونا، قائلة: "أنا اتسألت عن حالة نيللي كريم، قولت بالظبط هي كويسة وموجودة في بيتها ومش في المستشفي".

واحتفلت النجمة نيللى كريم، بـ الكريسماس، مؤخرًا حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، صورة مع شجرة عيد الميلاد، ظهرت خلالها مرتدية "طوق" من زينة عيد الميلاد حول رأسها، وكتبت فى تعليقها عليها: "‪Merry Christmas‬".

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، كانت قد احتفلت بعيد ميلادها يوم الجمعة الماضية، بحضور عدد كبير من الفنانين، بينهم يسرا، وجمال العدل، والمخرجة إيناس الدغيدي، الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا، بعدها مباشرة، وكان من بين الحضور أيضًا الفنانة إلهام شاهين، والفنان آسر ياسين، وحسن أبو الروس وآخرين.

وعُرض مؤخرًا للفنانة نيللي كريم، حلقة من مسلسل "نمرة اتنين"، بعنوان "اللي بيصير بيروت"، وشاركها البطولة عادل كرم وحازم سمير، وهي سيناريو وحوار مريم نعوم، إخراج تامر محسن.

وتدور أحداث الحلقة بعد رحلة قصيرة لتكريمها في بيروت، تجلس راوية في بهو الفندق بانتظار رحلة العودة بعد أن تأخرت عن موعد رحلتها الأولى، وعلى أحد تطبيقات المواعدة على الهاتف، تجد رواية نفسها في مغامرة لم تحسب لها حساباً.