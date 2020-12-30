شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تكذب شائعات إصابتها بكورونا: والله لو عندى هقول يا جدعان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كذبت النجمة نيللى كريم الشائعات التى ترددت خلال الساعات الماضية، عن إصابتها بفيروس كورونا الأيام الماضية، وأنها تخضع حالياً لبروتوكول العلاج والعزل المنزلى، حيث قالت لـ"الخليج 365": "أنا الحمد لله معنديش حاجة، ولو عندى والله يا جدعان هقول".

وأكدت نيللى كريم أنها تحضر لمسلسلها الجديد، المقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضانى، حيث تعقد جلسات عمل مع القائمين على العمل، والمخرج أحمد خالد، للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، والشخصيات وترشيح الممثلين وخلافه.



نيللى كريم

يشار إلى أن نيللى كريم حققت نجاحاً كبيراً بمسلسلها "بـ 100 وش" الذى عرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من آسر ياسين، إسلام إبراهيم، مصطفى درويِش، دنيا ماهر، وحسن أبو الروس، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبو ذكرى .

كما تعود نيللى كريم لتصوير فيلمها الجديد "العميل صفر" مع النجم أكرم حسنى خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع مسلسلها الجديد، ويشارك في بطولة الفيلم كل من لبلبة، محمد علاء، علاء زنهم، وليلى عز العرب، وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.