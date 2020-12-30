شكرا لقرائتكم خبر عن ابن هشام سليم يرد على اتهامه بالشذوذ: كل واحد يركز فى نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد نور ابن الفنان هشام سليم على الانتقادات التى تعرض لها مؤخرا بعد خضوعه إلى جلسة تصويرية مع أحد أصدقائه، واتهام البعض له بالشذوذ، حيث شارك متابعيه عبر خاصية "استوري" على إنستجرام على حسابه الشخصى مقطع فيديو قائلا: "لو كل حد ركز في نفسه الدنيا هتبقى أحسن بكتير".

وأضاف ابن الفنان هشام سليم بطريقة ساخرة في مقطع الفيديو: "كل واحد يركز في نفسه ويسيب الباقي يعمل اللى هو عايزه.. مش عارف أقولكوا كام مرة أنا اتصورت مع واحد صاحبي الناس بتقول عليا شاذ، مش فاهم إزاى.. كل حد يركز فى نفسه".



نور هشام سليم

وتعرض نور هشام سليم مؤخرا إلى أزمة أخرى بعدما ارتدى حلقا في أذنيه، ما دفع الكثيرين إلى سؤاله حول السبب في ارتدائه هذا الحلق، فرد قائلا بطريقة ساخرة: "كلمة للشباب اللي داخلة تتكلم عن الحلق بتاعى، وإن الحلق بتاعي مضايقهم، وإني أنا بقيت راجل فمينفعش ألبس حلق وحاجات كدة، هقولكوا حاجة، طالما البطاقة مكتوب فيها أنثى هعمل اللى أنا عايزه".

وأضاف ابن هشام سليم: "وبعدين يعني بجد فرقت إيه؟ يعني أنا دلوقتي لبست الحلق وناوي أجيب واحد تاني، بقيت أنا كدة خلاص كل اللي عملته اتمسح؟ كل واحد يركز في نفسه، ويسيبني أعمل اللي أنا عايزه براحتي".



ابن الفنان هشام سليم

وسابقا دافع نور هشام سليم عن المثليين ومعاناتهم في التعامل مع الأخرين، مدافعاً عن سارة حجازي التي انتحرت، وقال ابن هشام سليم المتحول جنسيًا: "اللى راضي بيا ومش راضي بملك الكاشف يبقي منافق، اللى راضي بيا ومش راضي بسارة حجازي يبقي منافق، واللى هيجي يقول لا أصل دا الدين ودا الإسلام، لا دا دينك انت وحياتك انت، وبراحتك تفكر بطريقتك بس متفرضش دينك عليا أو على سارة أو على ملك".



ابن الفنان هشام سليم