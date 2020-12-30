شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر تتعرض لوعكة صحية: تعب شديد ودوخة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الفنانة فريدة سيف النصر لوعكة صحية في الآونة الأخيرة، كاشفة أن الأعراض المرضية التي تشعر بها عبارة عن تعب شديد في الجسم والشعور بدوخة قوية.

وكتبت الفنانة فريدة سيف النصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مساء اليوم الثلاثاء: "تعب شديد في الجسم وهن بلع بألم دوخه قوية، غمة نفس، مش عارفة بقي في مرحلة العمر ده الأعراض دي كورونا ولا حامل ماتفهموش غلط قصدي حامل للفيروس".



فريدة سيف النصر عبر فيس بوك

من ناحية أخرى، كانت الفنانة فريدة سيف النصر شاركت فى مسلسل "الفتوة" خلال موسم رمضان الماضي، والمسلسل من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.