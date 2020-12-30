شكرا لقرائتكم خبر عن نقل جثمان حاتم على لمشرحة زينهم تمهيدا لنقله إلى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر لـ"الخليج 365" إن جثمان المخرج السوري الراحل حاتم علي، تم نقله إلى مشرحة زينهم، منذ قليل، تمهيدا لشحنه على طائرة متجهة إلى سوريا، صباح الخميس، على أن يوارى جثمانه الثرى مساء اليوم نفسه، وكان هناك عدد من الفنانين يرافقون الجثمان إلى المشرحة كل من الفنان السوري جمال سليمان، والمنتج محمد مشيش، وعدد من أصدقائه، كما تتابع الإجراءات الفنانة السورية كندة علوش، وعدد كبير من الفنانين.

بدأ حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.

وتوجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، وقدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضاً "صقر قريش" عام 2002 و"ربيع قرطبة" 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005، و"الملك فاروق" عام 2007 ، و"عمر" عام 2012.

وقدم حاتم على عددًا من المسلسلات في الدراما المصرية حيث بدأها بـ"تحت الأرض" الذى خاص به أمير كرارة أولى بطولاته المطلقة في الدراما عام 2014، وبعدها أخرج مسلسل "حجر جهنم" بطولة إياد نصار وكندة علوش وشيرين رضا وأروى جودة، و"كأنه امبارح" بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق، وأخيراً "أهو دا اللى صار" بطولة روبى وأحمد داود ومحمد فراج.