شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة سيارا تتزلج على الجليد مع فانيسا براينت .. شوف الفيديو والصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية سيارا الاستمتاع بوقتها بعيدا عن كل الضغوط الحياتية التى تحيط بها، فقد شهدت الفائزة بجائزة جرامى تجربة جديدة، حيث انطلقت مع صديقتها فانيسا براينت لممارسة التزلج.

ذهبت سيارا للتزلج لأول مرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتستمتع بوقتها على المنحدرات خلال عطلة ثلجية، وكشفت سيارا من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى عن رحلاتها هذه من خلال مجموعة صور وفيديوهات عبر حسابها على" إنستجرام " والتى تضم أكثر من 26.9 مليون شخص، وعلقت سيارا على أحد مقاطع الفيديو فكتبت : " المرة الأولى التى أتزلج فيها .. شعرت بالكثير من المرح .. التوجه إلى المنحدرات " .

ظهرت سيارا بشعر مستعار بإحدى درجات اللون الوردى وهو ما أبرز جمال ورقى إطلالتها، واختارت أن تحارب برودة الطقس بارتداء جاكيت من تصميم دار " Moncler " وصل سعره إلى 1145 جنيه إسترلينى ، كما ارتدت سيارا قفازات من الصوف باللون الأسود خلال تواجدها وسط الثلوج، ولم تنسى النجمة الشهيرة أن تضع ماكياج بسيط وساحر بهدف إظهار جاذبية ملامحها .



سيارا وفانيسا (2)



من رحلة التزلج (1)