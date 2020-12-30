شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: مافيش حد بينافسنى وأمى قالتلى طريق الفن صعب أوعى تيأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث هانى شاكر عن أغنيته الجديدة "كيف بتنسى" التى سيقدمها باللغة اللبنانية، والمقرر طرحها خلال يومين على قناة يوتيوب الخاصة به، ومن ألحان الفنان وليد توفيق، حيث قال: "أنا بحب الشام أوى وبقالى فترة بكلم وليد عشان أعمل أغنية، أنا بحبه أوى واحنا أصحاب، وليد توفيق من الناس اللى تتحب"، وعن المنافسة قال شاكر: "مافيش حد بينافسنى كل فنان بيقدم الفن الخاص به أنا مش بعترف بموضوع المنافسة دى، ممكن أستفز فنياً من حد عمل أغنية ناجحة.. كل واحد بيقدم شكله وروحه وفنه يبقى ليه الغيرة أغير لو أنا مش ناجح.. فى يوم أمى قالتلى طريق الفن ده صعب أوى أوعى تيأس أو تحس بالإحباط".

وفى سياق آخر قال شاكر أن الأغانى اللى بتعتمد على الإفيهات هتتنسى قائلا: "الأغانى اللى بتتعمل بسرعة بتتنسى بسرعة وبتفضل الأغانى اللى بتلمس المشاعر" وعن أغنية " على الضحكاية" قال شاكر " مافيش حفلة بتعدى من غير ما أغنيها دى trade mark" .

كما كشف المطرب هانى شاكر أنه كان يحاول التركيز على الأغانى الدرامية، والتى كان لها دور كبير فى صناعة نجوميته، بعدما شعر أن الجمهور يطالبه بهذا النوع من الأغانى، وذلك فى تصريحات له خلال برنامج " كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة On .

وعن التباعد والعزل المنزلى بعد انتشار فيروس كورونا، قال: "الواحد عرف معنى نعمة الخروج والسفر بعد انتشار فيروس الكورونا والله السفر وحشني".

وأضاف هانى أنه أقام حفلين خلال فترة الفيروس واحدة online والأخرى بمهرجان الموسيقى العربية، قائلا: "بس حفلات الـ online صعبة أوى ربنا يكون فى عون فرق الكرة لما بتلعب من غير جمهور صعب أفضل بغنى وانا باصص فى كاميرا مش حاسس بتفاعل الجمهور".

وعن لقاح فيروس كورونا قال شاكر: "أنا حابب استنى شوية قبل ما اخد اللقاح، الصراحة مجهودات وزارة الصحة غير مسبوقة فى الأزمة دى".

كما اعتبر هانى شاكر الأطباء والممرضين خط المواجهة مشيرا أنهم يعتبرون أبطال 2020، وعن أفضل الأغانى التى سمعها خلال العام قال " أغنيتين لعمرو دياب يوم تلات وقدام مرايتها، وعمرو من انجح المطربين، وعجبتنى كمان أغنية لقيت الطبطبة لحسين الجسمي".

وعن الغناء فى العالم العربى خلال ٢٠٢٠ قال شاكر: "2020 ماكنتش من السنوات اللى فيها عطاء فنى نتيجة الظروف اللى مرينا بها دا غير الصراع بين الناس اللى بتنادى بالقيمة والناس اللى فاكرة الفن دا لقمة عيش".

وأضاف: "أنا بشوف المهرجانات أقل من الغنى الشعبى عشان كدا قلت لعمر وشاكوش وغيرهم خلى فى بالكم دايما الناس هل يصح نقول خمور وحشيش فى أغنية.. المشكلة دلوقتى فى السوشيال ميديا اللى نشرت كل حاجة بشكل مش طبيعي... المشاهدات بقت تتحكم فى كل حاجة.. مافيش مشكلة نسمع مهرجان لكن على الأقل يبقى فى اهتمام بكل نوعية.. ممكن نقدم اى حاجة خفيفة ونفس رتم أغانى المهرجانات بس نختار الكلام شوية".

وعن أغنية "يا بخته" قال هانى شاكر: "الأغنية عجبتنى أوى أول ما أحمد بعتهالى، رغم أن أحمد سعد كان مغنيها لوحده بس قولتله تعالى نجرب رغم انى كنت خايف من الخطوة لان الأغنية جديدة عليا.. عشان كدا كنت بحاول أقلد احمد سعد عشان اعرف اغنى شعبى زيه".

وأضاف: "انا اتفاجئت من نجاح الأغنية والمشاهدات، وحسيت إنى عملت حاجة كنت بتمناها"، مضيفا: "الأغانى الشعبى مش أقل من الغنى العادى احنا اتربينا على الغنى الشعبي".