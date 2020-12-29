هالسي تعتذر من متابعيها بسبب صورة.. “لم أقصد إيذاء أي شخص”

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة هالسي في تحدّي “إنشر صورة” الجديد في إنستغرام، حيث يطلب منك متابعوك نشر صورة معينة عبر خاصيّة الستوري، قد تكون عن ماضيك، أو عن عائلتك أو حيوانك أو طعامك المفضل. لكن في حالة هالسي، كانت الأسئلة الموجهة من معجبيها شخصية أكثر، فسألها أحد معجبيها عن “أسوأ مرحلة في حياتها” لتنشر الأخيرة صورة سيلفي من أمام المرآة وهي شبه عارية، معلّقةً: “تحذير: اضطراب في الأكل، اطلبوا المساعدة”. وأفاد موقع “إي أونلاين” الأميركي أنّ النجمة حذفت الصورة لاحقاً.

توجّهت هالسي (26 عاماً) أمس إلى “تويتر”، لتعتذر عن نشرها هذه الصورة بطريقةٍ لا تراعي شعور من يعاني هذا الاضطراب، كاتبةً: “تحذير: اضطراب في الأكل. أنا آسفة جداً لنشر صورة لنفسي تصور صراعي مع اضطراب الأكل من دون تحذير كافٍ”.

وتابعت: “كنت متوترة جداً لنشرها ولم أفكر بشكل صحيح. كانت نواياي جيّدة ولم أقصد أبداً إيذاء أي شخص يشاركني النضال”.

وأوضحت الأخيرة في تغريدة أخرى أنها ستأخذ استراحة من مواقع التواصل الاجتماعي لمعالجة كل ما تمرّ به.