إنفوجراف: حاتم علي.. أعمال لن تنسى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي، الثلاثاء، المخرج السوري الكبير حاتم علي في مصر إثر أزمة قلبية، عن عمر ناهز 58 عاما.
ومن أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات "عمر" و"صلاح الدين الأيوبي" و"أهو دا اللي صار"، و"كأنه إمبارح"، و"أهل الغرام"، و"تحت الأرض"، و"حجر جهنم" و"الزير سالم".
”الخليج 365”، ترصد في الإنفوجراف التالي أشهر أعمال المخرج الراحل حاتم علي.
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