الفرقة الانتحارية وباتمان.. أحدث مسلسلات "إتش بي أو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة الإنتاج السينمائي وورنر بروس، نيتها إطلاق مسلسلات تلفزيونية جديدة مستوحاة من أفلامها الناجحة مثل "باتمان والفرقة الانتحارية"

وتعتزم وورنر بروس تصعيد المنافسة بينها وعالم مارفل السينمائي، من خلال طرح هذه الأعمال حصرياً على شبكة "إتش بي أو ماكس" لعشاق القصص المصورة.

ووفقًا لموقع "ذا ستريمابل" الأمريكي، تمهد شركة الإنتاج الطريق لطرح أعمال إلكترونية في الأعوام المقبلة، بعد الضربة المالية التي تلقتها هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19".





وكانت "وورنر بروس" أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، طرحها عددا من أفلامها على شبكة البث "إتش بي أو ماكس"، بداية من فيلم Wonder Woman 1984، الذي يعرض حالياً على الشبكة محققاً ردود فعل إيجابية.

وطرح فيلم "وندر وومن 1984"، في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وشاهده قرابة نصف مشتركي "إتش بي أو"، كما حققت الشبكة 3 أضعاف أرقام مشاهدتها العادية يوم الكريسماس.