النيابة المصرية تصدر بيانا حول وفاة المخرج السوري حاتم علي في القاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت نيابة قصر النيل بمصر التصريح بدفن جثمان المخرج السوري حاتم علي، بعد تأكد تحريات الشرطة أن الوفاة نتيجة أزمة قلبية ولا شبهة جنائية.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، انتقلت النيابة إلى الفندق، الذي كان يقيم به المخرج الراحل لمناظرة جثته، وتبين عدم وجود أي آثار عنف أو جروح في الجثة، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة.



وكان السيناريست المصري عبدالرحيم كمال، أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة المخرج السوري الكبير حاتم علي.





وقال عبدالرحيم كمال: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه".

يذكر أن المخرج السوري حاتم على، من مواليد 2 يونيو/حزيران 1962، في هضبة الجولان، وبدأ مسيرته الفنية ممثلا مع المخرج الكبير هيثم حقي.

وفي مرحلة التسعينيات قرر العمل بالإخراج، واستطاع أن يقدم العديد من الأعمال الفنية الخالدة مثل" التغريبة الفلسطينية، الملك فاروق، أهو دا اللي صار، كأنه إمبارح، أهل الغرام، تحت الأرض، وحجر جهنم".