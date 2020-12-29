محمد فؤاد يستقبل 2021 بـ"الحفلة" مع مطربي المهرجانات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح المطرب المصري محمد فؤاد أحدث أغانيه "في الحفلة والساعة 12"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وتشهد الأغنية الجديدة تعاون محمد فؤاد الأول مع مطربي المهرجانات، الذين حققوا نجاحات كبيرة الفترة الماضية.



وتعاون محمد فؤاد في الأغنية مع مغني المهرجانات "دبل زوكش" في كتابة الكلمات، وتولى تلحينها علاء فيفتي، في أولى تجاربه معهما.

وسبق تعاون فؤاد مع مطربي المهرجانات بعض النجوم مثل، حمادة هلال، وحكيم، وأحمد سعد، ومي كساب، ومحمد رمضان.

يذكر أن آخر أعمال محمد فؤاد الغنائية، كانت في يوليو/تموز الماضي، إذ طرح أغنية من كلماته وألحانه، وتحمل اسم "شكوى إلى الله" بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة الهجرية، والأغنية من توزيع كريم عبدالوهاب، ومن إخراج كريم مسلم.



