أصعب 10 دقائق تمثيل في حياة جورج كلوني.. استمر التصوير عدة أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الممثلة الأمريكية، تيفاني بون، عن أصعب المشاهد التي قامت بها في فيلم الخيال العلمي The Midnight Sky "سماء منتصف الليل".

بون، التي تقوم بأحدث أعمالها الفنية مع النجم جورج كلوني في فيلم "سماء منتصف الليل"، المأخوذ عن رواية Good Morning, Midnight، الأفضل مبيعاً، ويعرض حالياً على شبكة نتفليكس.





وفقاً لموقع "دجيتال سباي" الأمريكي، قالت "بون"، إن أصعب المشاهد كان مشهد المشي في الفضاء لمدة 10 دقائق، وتطلب تنفيذه شهورا من التدريب المتواصل.

وقالت الممثلة: "المشي ببطء ومحاولة التحدث بشكل طبيعي يبدو أمراً سهلاً، ولكنه تطلب شهور من أجل إتقانه، خلال جولة المشي في الفضاء لمدة 10 دقائق".

وأضافت: "لكن في النهاية ظهر المشهد بالشكل المطلوب، وكان الأمر يستحق هذا التعب".

فيلم "سماء منتصف الليل" بطولة وإخراج جورج كلوني، ويدور حول عالم يحاول تحذير سفينة فضائية من العودة إلى الأرض ومواجهة كارثة.