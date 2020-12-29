شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب جينيفر لوبيز فى نزهة مع بناته والنجمة تستعد لحفلها فى رأس السنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية جينيفر لوبيز للغناء في حفل " New Year’s Rockin’ Eve " يوم الخميس المقبل، ليلة رأس السنة الميلادية، بمناسبة العام الجديد، بينما اصطحب خطيبها أليكس رودريجيز بناته إلى مدينة نيويورك الأمريكية.

وتشارك جينيفر لوبيز، في حفل " Rockin 'Eve " التليفزيوني للعام الجديد الخميس المقبل، وفي يوم الاثنين، شوهد أليكس رودريجيز وهو يقضي بعض الوقت مع ابنتيه ناتاشا (16 عامًا) وإيلا (12) عامًا، لتناول الطعام في مطعم إيطالي راقي في مانهاتن.



أليكس رودريجيز برفقة بناته

وأظهرت صورا لخطيب جينيفر لوبيز، نجم "MLB" السابق، البالغ من العمر 45 عامًا، حيث كان بصحبة بناته يجلسون على طاولة في الهواء الطلق بعيدًا عن رواد المطعم الآخرين، لحماية نفسهم من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي وقت سابق، خرجت خطفت النجمة جينيفر لوبيز الأنظار أثناء الخروج من الاستوديو في نيويورك، حيث ظهرت في إطلالة شتوية مميزة مع خطيبها بالتزامن مع نهاية 2020.

ونشرت جنيفر لوبيز، في وقت سابق، صورا من كواليس كليبها القادم in the morning، المقرر طرحه بداية من العام المقبل عبر موقع يوتيوب، معلنة انتهاء عملية التصوير واقتراب طرح الكليب.



أليكس رودريجيز برفقة ابنته



أليكس رودريجيز مع بناته في نيويرك