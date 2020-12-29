شكرا لقرائتكم خبر عن حالة يسرا مستقرة وتخضع للعزل المنزلى وجلسات أكسجين عند الحاجة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الحاجة علية، مساعدة النجمة الكبيرة يسرا، الأنباء التى تداولت حول تدهور حالة يسرا الصحية، مؤكدة أنها تخضع للعزل المنزلي وحالتها مستقرة، ولكنها تحتاج إلي جلسات أكسجين من حين لآخر بسبب إصابتها بالربو منذ طفولتها، لكنها بخير وتتلقى البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا.

وكانت الفنانة الكبيرة يسرا أصيبت بفيروس كورونا، حيث ثبتت إيجابية التحليل، وتخضع حاليًا إلى البروتوكول العلاجى، وقالت النجمة الكبيرة يسرا، لـ"الخليج 365"، إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وإنها تخضع للعلاج حاليًا، مضيفة: "مش قادرة أتكلم".

ووجهت يسرا حديثها للجمهور قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".