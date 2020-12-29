شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر : حاولت أقلد أحمد سعد فى "يابخته" وعمرو دياب من أنجح المطربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان هاني شاكر إن الأغاني التى تعتمد على الإفيهات "هتتنسي"، قائلا "الأغاني اللي بتتعمل بسرعة بتتنسي بسرعة وبتفضل الأغاني اللي بتلمس المشاعر"، وعن أغنية " علي الضحكاية" قال شاكر " مافيش حفلة بتعدي من غير ما أغنيها دي trade mark" .

كما كشف المطرب هاني شاكر أنه كان يحاول التركيز على الأغاني الدرامية، والتي كان لها دور كبير في صناعة نجوميته، بعدما شعر أن الجمهور يطالبه بهذا النوع من الأغاني، وذلك في تصريحات له خلال برنامج " كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة On .

وعن التباعد والعزل المنزلى بعد انتشار فيروس كورونا، قال " الواحد عرف معنى نعمة الخروج والسفر بعد انتشار فيروس الكورونا والله السفر وحشني".

وأضاف هاني أنه أقام حفلين خلال فترة الفيروس واحدة online والأخرى بمهرجان الموسيقي العربية، قائلا " بس حفلات ال online صعبة اوي ربنا يكون في عون فرق الكرة لما بتلعب من غير جمهور صعب أفضل بغني وانا باصص في كاميرا مش حاسس بتفاعل الجمهور".

وعن لقاح فيروس كورونا قال شاكر " أنا حابب استنى شوية قبل ما اخد اللقاح، الصراحة مجهودات وزارة الصحة غير مسبوقة في الأزمة دي " .

كما اعتبر هاني شاكر الأطباء والممرضين خط المواجهة مشيرا أنهم يعتبرون أبطال 2020، وعن أفضل الأغاني التي سمعها خلال العام قال " أغنيتين لعمرو دياب يوم تلات وقدام مرايتها، وعمرو من انجح المطربين، وعجبتني كمان أغنية لقيت الطبطبة لحسين الجسمي" .

وعن الغناء في العالم العربي خلال ٢٠٢٠ قال شاكر " ٢٠٢٠ ماكنتش من السنوات اللي فيها عطاء فني نتيجة الظروف اللي مرينا بها دا غير الصراع بين الناس اللي بتنادي بالقيمة والناس اللي فاكرة الفن دا لقمة عيش ".

وأضاف: " أنا بشوف المهرجانات أقل من الغني الشعبي عشان كدا قلت لعمر وشاكوش وغيرهم خلي في بالكم دايما الناس هل يصح نقول خمور وحشيش في أغنية ... المشكلة دلوقتي في السوشيال ميديا اللي نشرت كل حاجة بشكل مش طبيعي... المشاهدات بقت تتحكم في كل حاجة ..مافيش مشكلة نسمع مهرجان لكن على الأقل يبقى في اهتمام بكل نوعية.. ممكن نقدم اي حاجة خفيفة ونفس رتم أغاني المهرجانات بس نختار الكلام شوية".

وعن أغنية "يا بخته" قال هاني شاكر: " الأغنية عجبتني أوي أول ما أحمد بعتهالي، رغم أن أحمد سعد كان مغنيها لوحده بس قولتله تعالى نجرب رغم اني كنت خايف من الخطوة لان الأغنية جديدة عليا.. عشان كدا كنت بحاول أقلد احمد سعد عشان اعرف اغني شعبي زيه" .

وأضاف: "انا اتفاجئت من نجاح الأغنية والمشاهدات، وحسيت اني عملت حاجة كنت بتمناها"، مضيفا:" الأغاني الشعبي مش اقل من الغنى العادي احنا اتربينا على الغني الشعبي".