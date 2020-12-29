شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان: فيه كيميا بينى وبين محمد سامى ومى عمر من غير مكياج طفلة عندها 12 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة سلوى عثمان لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة بنجاح أول حلقتين من مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر في أولى بطولاتها المطلقة، وتصدر المسلسل تريند مؤشرات البحث في جوجل، لافتة إلى أن الذى رشحها للعمل هو المخرج محمد سامى، خاصة وأنه المشرف العام على إخراج المسلسل.

وأضافت سلوى عثمان أن المخرج محمد سامى منذ تعاونها معه في مسلسل "البرنس" وتأكدت أن هناك كيمياء بينهما، فهو لديه حس فنى كبير والمخرج الذى يقدم أى فنان بشكل مختلف أمام الكاميرا لابد أن نرفع له القبعة، لذلك أى ممثل يعمل مع محمد سامى يكون مطمئنا أنه سيظهر بشكل جديد ومختلف للجمهور ولن يكون متكررا.

وتابعت سلوى عثمان أن الحلقات المقبلة سيكون بها كثير من المفاجآت، خاصة بعد خروجها من السجن في الحلقة 12 من المسلسل، وتتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وأكدت سلوى عثمان أن الفنانة مى عمر إنسانة جميلة على المستوى الشخصي ومجتهدة في عملها، وفى هذا المسلسل بذلت كثيرا من الجهد لكى تتقن الدور الذى تقدمه، وقالت مازحة: "مى من غير مكياج طفلة عندها 12 سنة ومنقولش إنها ست"، لافتة إلى أنها شخص مسئول وترغب في أن تقدم عمل فنى محترم فهى بالفعل على قدر من المسئولية".

وشهدت الحلقة الثانية أحداثاً ساخنة، حيث ظهرت لؤلؤ – مى عمر، وهى تعانى من حالة فقر شديد هي ووالدتها – سلوى عثمان، على يد والدها – حمدى هيكل، الذى يعمل فى تجارة الحرام ويجبر زوجته – سلوى عثمان والدة "لؤلؤ" على الجلوس مع الزبائن لتسليتهم في مقابل المال، كما أوضحت الحلقة أن الاسم الحقيقى لـ مى عمر هو "ثنية" وأن تسميتها بـ لؤلؤ" بسبب حنيتها وقلبها الطيب حسبما وصفتها جدتها "أحلام الجريتلى".

وخلال أحداث الحلقة، تعرضت والدة لؤلؤ – سلوى عثمان للسجن، بسبب تلفيق تهمة مقتل أحد الزبائن عن طريق زوجها حمدى هيكل الذى شهد عليها زوراً أنها سيدة خائنة، مما جعل القاضي يحكم عليها بالسجن المؤبد، وهو مما دفع جدة لؤلؤ لوضعها في دار أيتام" لعدم قدرتها على رعايتها.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

أما عن أعمالها الرمضانية فأكدت سلوى عثمان لـ"الخليج 365" أنها تعاقدت على مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين احمد السقا وأمير كرارة، لافتة إلى أنها صورت مشهد واحد من خلال المسلسل وأن الذى رشحها للدور هو المخرج محمد سامى، متنمية أن الذور الذى تقدمه ينال إعجاب الجمهور.

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.