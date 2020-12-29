شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2020.."الاختيار" جمع العائلة وجسد البطولات وأعاد أمجاد الأعمال الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان مسلسل الاختيار من أهم الأعمال التى عرضت خلال 2020 لتعيد الأمجاد للأعمال الوطنية وتعيد الجمهور للالتفاف حول شاشة التلفزيون، حيث قدم المسلسل الذى حقق نجاحًا باهرًا ونسب مشاهدة عالية الملحمة الوطنية لكمين البرث وحياة الشهيد البطل أحمد منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة في الجيش المصري.

وأحدث مسلسل "الاختيار" ضجة واسعة بين المصريين والعرب، كأهم عمل وطنى منذ فترة طويلة استطاع أن يؤجج مشاعر الانتماء ويقدم صورة واقعية وحقيقية لما يحدث على أرض سيناء من بطولات ومواجهة للإرهاب، ومايقدمه جنود القوات المسلحة من تضحيات من خلال قصة حقيقية وأبطالها حقيقيون، ودمج المسلسل بين مشاهد وثائقية وأخرى مصورة بتقنيات ومؤثرات بصرية متطورة.

واستطاع المسلسل أن يجعل مشاعر المصريين مزج بين الحزن والفرح والفخر، ولأول مرة منذ سنوات تجتمع العائلة لمشاهدة دراما وطنية حقيقية تستطيع أن تقوم بتعريف الجمهور بإنجازات الجيش وتضحياته وما يواجهه من أخطار ويقدمه من تضحيات، إلى جانب توضيح كيفية تفكير العناصرالإرهابية وعقيدتهم الفاسدة وكيف يلوون عنق الحقيقة ويحرفون الدين لتبرير قتل الأبرياء.

وحفظ الكثيرون العبارات التى رددها المنسى- أمير كرارة - فى المسلسل وتصدرت العديد من العبارات والمشاهد التى عرضت بالمسلسل مؤشرات البحث والتريند والسوشيال ميديا ومنها وصية المنسى قبل استشهاده :" على العهد يارجالة ، كل واحد سلاحه فى إيده ولأخر طلقة، اندفن بأفرولى الشهيد لا بيتغسل ولا بيتكفن، الصاعقة اتعملت للرجالة، ماسمهومش طواغيت اسمهم شهداء، والله ماهتعرفوا تاخدوا حد مننا، وغيرها من عبارات جسدت كل معانى البطولة والتضحية والإيمان بالوطن.

وبعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل الاختيار يجرى حالياً العمل للانتهاء من تصوير الاختيار 2 والذى يقوم ببطولته كريم عبدالعزيز وأحمد مكى ومن إخراج بيتر ميمى وانتاج شركة سينرجى.