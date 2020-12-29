شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى فى أحد المعابد الفرعونية: الرحلة الوحيدة التى ستندم عليها إذا لم تقم بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هند صبري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة لها خلال جولة سياحية قامت بها داخل أحد المعابد الفرعونية، معلقة: "الرحلة الوحيدة التى ستندم عليها إذا لم تقم بها".



هند صبري عبر إنستجرام

ودائما ما تشارك الفنانة هند صبرى معجبيها بأنشطتها وصورها وفيديوهات خاصة بها من حياتها فى ظل اهتمامها أيضا بأعمالها الفنية وتصوير مشاهدها فى تلك الأعمال.



الفنانة هند صبري

وتشارك النجمة هند صبرى فى مسلسل "هجمة مرتدة" الذى من المتوقع أن يدخل المنافسة بقوة فى السباق الرمضانى لعام 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب. ويشارك فى بطولته، إلى جانب أحمد عز وهند صبرى، كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وآخرون من النجوم‪.

من ناحية أخرى، انضمت هند لفيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والذى انطلق تصويره منذ أسابيع فى الديكور الخاص بالعمل، وبدأت هند تصوير مشاهدها الأولى التى جمعت بينها وبين السقا خلال الأحداث، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، وتأليف عمر عبدالحليم.

يشار إلى أن هند صبرى تشارك أيضاً فى فيلم "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، المأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، ويشارك فى بطولته كل من كريم عبد العزيز وأحمد عز، والفنان سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.