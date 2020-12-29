شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية بودى جارد .. تفاصيل عرض المسرحية بعد 21 عاماً وأسرار الـ 3بطلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مسرحية بودى جارد تظهر للنور مرة أخرى، بعد 21 عاماً، بعدما عرضها الزعيم لمدة 11 عاماً على مسرح الزمالك، بالإضافة إلى عرض تلك المسرحية في أغلب البلدان العربية، ورغم استمرار عرض المسرحية لمدة طويلة، من 1999 وحتى 2010، كان هناك حراسة أمنية مشددة، فلم يتمكن أي شخص من تصوير أي جزء منها، في كل البلدان العربية التي عُرضت بها، وهى مصر وتونس والعراق والجزائر والمغرب وسوريا والبحرين.



ابطال بودى جارد

وخلال عام 2010 قرر منتج المسرحية سمير خفاجى وقف عرض المسرحية وذلك بسبب الظروف الاقتصادية وركود المسرح.

ومنذ انطلاق المسرحية، استبدل صناع العمل المسرحى 3 بطلات، حيث كانت البطلة آنذاك هي الممثلة شيرين سيف النصر وبعد فترة اعتذرت لتحل محلها الممثلة رغدة، التي اعتذرت بعد فترة بسبب حالة الإجهاد التي أصابتها من العمل المسرحي، لتعود شيرين من جديد ويتم تصوير المسرحية بها.



بوستربودى جارد

وتدور أحداث المسرحية، يعقد (أدهم) السجين صفقة مع (سعد) رجل الأعمال المسجون ، والمتهم بسرقة 700 مليون جنيه أن يعمل لديه كحارس شخصي لدى زوجته (عائشة) التي تقع في حب (أدهم) ، يكتشف (كاظم) صديق (سعد) هذا الأمر ، ويبلغه بذلك الاهتمام المبالغ فيه ، فيكتشف (سعد) خيانة زوجته ، ثم يقوم بتلفيق تهمة (لأدهم) ، بينما يحاول الهرب بما سرقه من مال ، إلا أن (أدهم) يقف عقبة في طريقه، المسرحية من تأليف يوسف معاطى، إخراج رامى إمام.