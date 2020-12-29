شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يطرح أول أغانى ألبومه الجديد "باب الجمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الكينج محمد منير، أغنيته الجديدة "باب الجمال"، عن طريق أحد التطبيقات، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهم مع منير، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس، حيث أعلن ذلك عبر حسابه على الفيس.

‎ويحتوى الألبوم أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.

وكان كشف الشاعر مجدى نجيب عن تعاونه مع الكينج محمد منير، فى ألبومه الجديد "باب الجمال" المقرر طرحه قريبا، من خلال أغنية "ارسم حبيب شبهك"، وهى من كلماته وألحان وجيه عزيز، توزيع رومان بونكا، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة جمعتهما سويا خلال التحضير للأغنية.