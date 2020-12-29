شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد بطلة أمام محمد إمام فى مسلسل "النمر" المقرر عرضه رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة هنا الزاهد بشكل رسمى على المشاركة فى بطولة مسلسل "النمر" بطولة النجم محمد إمام، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، من تأليف محمد صلاح العزب ، وإخراج شيرين عادل، حيث تقدم هنا البطولة النسائية للمرة الأولى أمام محمد إمام في الدراما التليفزيونية، حيث رشحت المخرجة شيرين عادل، هنا الزاهد نظرا لتماشى الشخصية عليها في أحداث المسلسل.

وفى السياق ذاته أوشكت المخرجة شيرين عادل على الانتهاء من التحضيرات والاستعدادات للمسلسل، وتفاصيل الشخصيات الرئيسية والثانوية، خاصة أنه تم التعاقد مع كل من النجمة نرمين الفقى، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد، وأحمد خالد صالح، وعدد أخر من الممثلين.

يشار إلى أن هنا الزاهد أوشكت على الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" وتخوض به هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، حيث يعتمد على 9 حكايات منفصلة متصلة كل حكاية من 5 حلقات، وتعتمد كل حكاية على مشاركة بطل مختلف ومجموعة مختلفة من الفنانين مع وجود هنا الزاهد فى كل الحكايات، حيث تظهر فى حكاية بشخصية مختلفة وكشف البوستر الدعائى للعمل عن شكل الشخصيات التى تقدمها هنا.