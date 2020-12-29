شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: لنبدأ هذا العام بالحب والتسامح والعقل والفرح والاحترام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار تركى ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادى ألميريا الأسبانى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلاً: أيام قليلة وينتهي هذا العام بكل أفراحه وأحزانه وتنطوي صفحاته معلناً بداية عام جديد.فلنبدأ هذا العام بالحب والتسامح والعقل والفرح والاحترام.



تغريدة تركى ال الشيخ

وفى سياق آخر، نعى المستشار تركي آل الشيخ، المخرج السوري حاتم علي، الذي وفاته المنية صباح اليوم، داخل غرفته في احد فنادق القاهرة، عن عمر ناهز 58 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.

ونشر "آل الشيخ" صورة للمخرج الراحل، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وقال: "رحم الله المخرج حاتم علي.. كان على اتصال من كندا قبل عدة شهور وكنت اتكلم معه عن عمل مسلسل لم يرى النور.. لن أنسى ثلاثية الأندلس التي أثرت في شخصيًا.. فقدنا مبدع عربي".

بدأ حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.