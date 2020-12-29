شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى جينر تستعرض ديكورات الكريسماس الفخمة وابنتها ستورمى تغنى Jingle Bells والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر ديكورات الاحتفال الكريسماس الذى أبهر الملايين، حيث بدأ مقطع الفيديو بشجرة الكريسماس العملاقة الموجودة فى قصرها، وذلك من خلال فيديو قصير نشرته جينر ذات الـ ( 23 عاما ) على قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب" .

ظهرت شجرة الكريسماس ذات الفروع الخضراء العملاقة و المزينة بالأنوار والألعاب صغيرة الحجم بين " بابا نويل " و"رجل الثلج " والجوارب المزخرفة التى جملت اسمى كيلى وستورمى .

كان بصحبة كيلى جينر التى اختارت الاستعانة بشعر مستعار مائل للون الأحمر فى مقطع الفيديو ابنتها الوحيدة " ستورمى " البالغة من العمر عامين والتى كانت تستمتع بالأجواء الاحتفالية الفخمة، و كانت تغنى " Jingle Bells " .

كما استعرضت كيلى جينر شجرة كريسماس أخرى باللون الأبيض وكأن تسقط عليها الثلوج والمزينة بالديكورات الذهبية و البيضاء، وبنهاية الفيديو ظهرت عدد من تماثيل " بابا نويل " إضافة الى ديكورات أخرى خاصة بالكريسماس .

الفيديو الذى نشرته نجمة تليفزيون الواقع وأمبراطورة الماكياج كيلى جينرعلى يوتيوب مؤخرا حصد أكثر 7.7 مليون مشاهدة حتى الآن .



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