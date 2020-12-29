شكرا لقرائتكم خبر عن محطات فى حياة الفنانة رجاء يوسف فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الفنانة رجاء يوسف، حيث إنها من مواليد 29 ديسمبر عام 1925، بدأت رجاء مشوارها بالرقص الاستعراضى فى السيرك العربى الذى كان يمتلكه جدها عباس العربى.وبدأت مشوارها الفنى بالرقص في عدد من الأفلام منها، "ساعة لقلبك، البنات شربات، أسرار الناس، كأس العذاب، المهرج الكبير، غضب الوالدين"، ثم شاركت في العديد من الأفلام، أبرزها فيلم "4 بنات وظابط، الكمساريات الفاتنات، المظ وعبده الحامولي، سمارة، وداعا أيها الليل الشيطانة الصغيرة، الطائره المفقودة، السجينتان، بنات شربات، انسان غلبان، الحبيب المجهول، المحتال، شاطئ الذكريات، أميرة العرب، المخدوع، الشيطانة الصغيرة"، وقدمت العديد من الأفلام مع شقيقتها عواطف.

كما شاركت في مسلسل إشراقة القمر فى عام 1987، والمسلسل الإذاعي "انتظر لا تقتلني" و "عاشق الروح"، حيث قدمت حوالى 50 عمل فني خلال مسيرتها وقدمت رجاء يوسف آخر أعمالها الفنية من خلال فيلم الأوهام عام 1988 بعده ابتعدت عن التمثيل والفن

كما أنتجت رجاء يوسف عدد من الأفلام، وتزوجت من المخرج أحمد النحاس، وشاركت في أفلامه كممثلة ومنتجه، وقررت الابتعاد عن الفن والأضواء وكرست حياتها لعائلتها، حتي رحلت عن عالمنا يوم 29 مايو 2005 عن عمر ناهز 80 عاما.



رجاء يوسف فى 4 بنات وظابط



رجاء يوسف



رجاء يوسف



