شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة معلم يتصدر محرك بحث جوجل فى حلقته الـ28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل ضربة معلم للنجم محمد رجب في حلقته ال28 محرك البحث بموقع جوجل خلال الساعات الأخيرة بعد اشتعال أحداثه، وذلك بعد النجاح الذى حققه منذ عرض أولى حلقاته، خاصة وأن العمل يحمل الطابع الشعبى القريب من الجمهور، لما يتناوله من أمور يعيشها البسطاء فى حياتهم اليومية فى الحارة.

و تعد وفاة والدة بطل العمل - إنعام سالوسة، نقطة تحول في أحداث المسلسل لقوة علاقة البطل بوالدته ، و ذلك بعد زواج جابر من تباهى و التي تجسد دورها الفنانة رانيا فريد شوقى ، و من جانب آخر تعيش عائلة الحاج شردى أزمة بعد وصيته التي كتب فيها نصف ثروته لابنته مما جعل ابنه منصور وهو الفنان محمد عز يهدد أخته ووالدتها.

مسلسل "ضربه معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.