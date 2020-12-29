شكرا لقرائتكم خبر عن طارق علام يزور ”الخليج 365” ويجرى لقاء موسعا مع التليفزيون ويشيد بالتجربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الإعلامى طارق علام مقر الخليج 365، وكان فى استقباله الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، الذي شرح له آليات العمل باليوم السابع، والتقط علام بعض الصور التذكارية مع صحفيى الأقسام المختلفة بالمؤسسة، احتفالاً بنجاحاته الأخيرة في مجال تقديم البرامج.

وأجرى الإعلامى طارق علام حوارا موسعا مع تليفزيون الخليج 365، مع المذيعة حور محمد، تحدث فيه عن مشواره في مجال تقديم البرامج وعن المواقف التى واجهته، وتحدث عن تجهيزاته لفيلم جديد يقدمه خلال الفترة المقبلة، وأشياء أخرى كثيرة تناولها اللقاء.

وأشاد طارق علام بتجربة تليفزيون الخليج 365، والمادة الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، فضلا عن إعلانه عن متابعته لأخباره الفنية وأخبار فنانى الوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.



الإعلامى طارق علام فى صالة تحرير الخليج 365 (1)



الإعلامى طارق علام فى صالة تحرير الخليج 365 (2)



الإعلامى طارق علام والكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذى



الإعلامى طارق علام والكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس التحرير التنفيذى



الكاتب الصحفى خالد صلاح والإعلامى طارق علام والصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن



خالد صلاح وطارق علام



زملاء قسم الرياضة مع طارق علام



طارق علام فى الخليج 365



طارق علام فى صالة تحرير الخليج 365



طارق علام والزملاء أحمد يعقوب وعبد الله محمود



طارق علام والزميل محمد جمعة



طارق علام والزميل محمود راغب



طارق علام والزميل محمود محيى



طارق علام والزميلة هناء أبو العز



طارق علام وعمرو صحصاح وتامر إسماعيل



طارق علام ومحمود يسن مدير تحرير الخليج 365



طارق علام يزور استديو الخليج 365



طارق علام يطلع على آلية العمل داخل الخليج 365