شكرا لقرائتكم خبر عن "ارسم حبيب شبهك".. مجدى نجيب يكشف عن تعاونه مع محمد منير فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشاعر مجدى نجيب عن تعاونه مع الكينج محمد منير، فى ألبومه الجديد "باب الجمال" المقرر طرحه قريبا، من خلال أغنية "ارسم حبيب شبهك"، وهى من كلماته وألحان وجيه عزيز، توزيع رومان بونكا، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة جمعتهما سويا خلال التحضير للأغنية.





ويستعد النجم محمد منير لطرح أولى أغانى ألبومه الجديد بعنوان "باب الجمال"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان سامر أبو طالب، توزيع عمر إسماعيل، ميكس وماستر أمير محروس، منتج منفذ ياسر حسين، ومن المقرر أن يتم طرحها على يوتيوب قريبا.





ويضم الألبوم أربعة أغنيات أخرى بخلاف "باب الجمال"، وهى "فينك يا حبيبى" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا تمهيدًا لطرح الألبوم كاملا الفترة المقبلة.

وكان الكينج محمد منير قد تعرض لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، وحرص على طمأنة جمهوره على حالته من خلال بيان صحفى، أكد فيه أنه تعرض للإجهاد بسبب ما بذله في العمل على الألبوم الجديد، مؤكدًا أنه يضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد "باب الجمال".