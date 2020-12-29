شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى وكندة علوش ينعيان المخرج السورى الراحل حاتم على: وداعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعبارات حزينة نعى عدد من نجوم الفن المخرج السورى حاتم على الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 58 عاما، والذى ترك العديد من الأعمال المميزة والتاريخية التى اشتهر بها في الدراما العربية.

وقدمت النجمة ليلى علوى التعازى في وفاة المخرج حاتم على، عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة: "وداعا المخرج السوري الموهوب حاتم علي صاحب الأعمال المتميزة والبصمة التي لا تشبه أحدا.. صاحب التغريبة الفلسطينية وملوك الطوائف والملك فاروق والزير سالم وأهل الغرام.. تاريخ حافل وأعمال درامية وتاريخية لن تنسى في دراما سوريا الحبيبة والدراما العربية".



ليلى علوى عبر تويتر

وكتبت كندة علوش، عبر حسابها بموقع تويتر: "حاتم علي ليس مجرد اسم ولا مجرد مبدع ولا مجرد صديق ولا شريك عمل هو ذاكرة وبلد وحنين وإرث هو مؤسس وأستاذ وصاحب فضل على بلد وأفراد، هو صاحب فضل على الدراما السورية والعربية وعلى فنانين من كل البلاد العربية.. هو مرجع وفراقه المفاجئ لا يشبه أي فراق.. فراق فتح معه سيل من الأوجاع".



كندة علوش عبر تويتر

من جانب آخر، قال هانى سامى المستشار الإعلامى لنقابة المهن السينمائية لليوم السابع إن نقابة السينمائيين عرضت فتح مقابر النقابة لدفن جثمان المخرج السورى حاتم على، وتوفير كل الإجراءات والطلبات اللازمة، إلا أن محمد سرى وأيمن شوقى أصدقاء المخرج الراحل فضلوا تلبية طلب أسرة الراحل بدفن جثمانه فى سوريا وهو ما استجابت له النقابة، مؤكدة تلبيتها أى طلبات تستطيع توفيرها.

وتوجه المخرج حاتم على إلى الإخراج التليفزيونى فى منتصف التسعينيات، وقدم عددًا كبيرًا من الأفلام التليفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفى مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم"، والذى يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضاً "صقر قريش" عام 2002 و"ربيع قرطبة" 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005، و"الملك فاروق" عام 2007 ، و"عمر" عام 2012.