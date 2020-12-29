شكرا لقرائتكم خبر عن عهدى صادق: أعانى من كسر فى الحوض وفى انتظار إجراء جراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرقد الفنان الكبير عهدى صادق حالياً بالمستشفى فى انتظار إجراء جراحة بعد تعرضه للسقوط وإصابته بكسر فى الحوض.وقال الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لليوم السابع :" الحمد لله أنا بخير لكن وقعت فى البيت وحصل لى كسر فى الحوض وأتواجد حالياً بالمستشفى فى انتظار إجراء جراحة"وتابع صادق قائلاً : "الحمد لله محدش مقصر معايا وكل الناس بتسأل عنى والنقابة مهتمة ومعنديش أى مشكلة"

وكانت آخر أعمال الفنان الكبير عهدى صادق دوره فى مسلسل "الفتوة " الذى عرض فى رمضان الماضى ، حيث جسد شخصية "عم مسعد"، الذى يعمل مع "حسن الجبالى" فى محل النحاس، وقبله ظهر فى عدد من المشاهد ببعض الأعمال ومنها مسلسلات لهفة، الضاهر، هبة رجل الغراب ، نصيبى وقسمتك ، الجماعة 2، وغيرها.

عهدى صادق أحد أركان مجموعة الفنانين الذين شاركوا فى صناعة العصر الذهبى للدراما وتعاونوا مع كبار المخرجين والكتاب وقدموا أشهر وأجمل المسلسلات خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات ، حيث تعاون مع المخرج الكبير الراحل إسماعيل عبدالحافظ فى «ليالى الحلمية»، «الشهد والدموع»، ويحيى العلمى فى «رأفت الهجان» وجمال عبدالحميد فى «أرابيسك» و«حلم الجنوبى» و«زيزينيا» و«الركين» وإبراهيم الصحن فى «بوابة الحلوانى» أيضًا لمع فى «ولاد آدم» و«جحا المصرى» و«فارس بلا جواد»، وكان ضمن المجموعة الأساسية التى كان يستعين بها الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة فى معظم أعماله، وهى المجموعة التى ربطتهم علاقات صداقة كبيرة وجمعهم التآلف الفكرى والثقافى.

عهدى صادق الفنان المبدع المثقف الذى ربطته علاقة قوية بالشاعر الكبير صلاح جاهين واعتبره والده الروحى، والذى تميز فى كل أدواره حتى وإن ظهر فى مشاهد قليلة فى العمل الفنى ، ولكنه دائماً ما يترك أثره فى وجدان المشاهد الذى يحفظ عباراته التى يضيفها للسيناريو ومنها " بحب سوسو" التى كان يرددها فى مسلسل أرابيسك ، ولا يمكن أن ينسى المشاهد دور "خميس الخمس" الذى كون ثنائى مع "بسة" الذى أداه صديق عمره الفنان الراحل محمد متولى فى ليالى الحلمية.

أجاد عهدى صادق أدوار الطيب والشرير والوصولى والساحر واليهودى والجاسوس بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته التى لم تفصح بعد عن كل أسرارها وقدراتها.

ونتمنى الشفاء العاجل للفنان الكبير وندعو له مع جمهوره العريض بالصحة والعافية.