شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين تنعى المخرج حاتم على: قدم أعمالا استهدفت النهوض بالفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكى، المخرج الراحل حاتم على، الذى وافته المنية صباح اليوم، إثر تعرضه لأزمة قلبية، داخل غرفته فى أحد فنادق القاهرة، وجاء بيان النقابة: "البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية المخرج الكبير ‫حاتم علي.. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

وأوضح البيان أن المخرج الراحل حاتم على قدم الكثير من الأعمال المهمة التى استهدفت النهوض بالفن السورى والمصرى، وقدم أعمالا ما زالت وستظل فى وجداننا، خاصة أنه من المخرجين المهمين الذى فقدتهم الأمة العربية، وكان شخصاً وديعاً وطيباً مع كل من حوله.

بدأ حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة فى الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو فى نقابة الفنانين فى سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقى في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.

توجه إلى الإخراج التليفزيوني في منتصف التسعينيات، وقدم عددا كبيرا من الأفلام التليفزيونية الروائية الطويلة وعددا من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضاً "صقر قريش" عام 2002 و"ربيع قرطبة" 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005، و"الملك فاروق" عام 2007 ، و"عمر" عام 2012.

وقدم حاتم على عددًا من المسلسلات في الدراما المصرية حيث بدأها بـ"تحت الأرض" الذى خاص به أمير كرارة أولى بطولاته المطلقة في الدراما عام 2014، وبعدها أخرج مسلسل "حجر جهنم" بطولة إياد نصار وكندة علوش وشيرين رضا وأروى جودة، و"كأنه امبارح" بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق، وأخيراً "أهو دا اللى صار" بطولة روبى وأحمد داود ومحمد فراج.