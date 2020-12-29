شكرا لقرائتكم خبر عن "السينمائيين" تعرض دفن جثمان المخرج حاتم على فى مقابر النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هانى سامى المستشار الإعلامى لنقابة المهن السينمائية لليوم السابع إن نقابة السينمائيين عرضت فتح مقابر النقابة لدفن جثمان المخرج السورى حاتم على، وتوفير كل الإجراءات والطلبات اللازمة، إلا أن محمد سرى وأيمن شوقى أصدقاء المخرج الراحل فضلوا تلبية طلب أسرة الراحل بدفن جثمانه فى سوريا وهو ما أستجابت له النقابة، مؤكدة تلبيتها أى طلبات تستطيع توفيرها.

وبدأ حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة فى الفنون المسرحية من المعهد العالى للفنون المسرحية فى دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو فى نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقى فى مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية.

توجه إلى الإخراج التليفزيونى فى منتصف التسعينيات، وقدم عددًا كبيرًا من الأفلام التليفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفى مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم"، والذى يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضاً "صقر قريش" عام 2002 و"ربيع قرطبة" 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005، و"الملك فاروق" عام 2007 ، و"عمر" عام 2012.