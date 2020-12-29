شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ ينعى المخرج حاتم علي: فقدنا مبدعا عربيا ولن ننسى ثلاثية الأندلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي ومالك نادى ألميريا الإسبانى، المخرج السوري حاتم علي، الذي توفى صباح اليوم، داخل غرفته في أحد فنادق القاهرة، عن عمر ناهز 58 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، ونشر "آل الشيخ" صورة للمخرج الراحل، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وقال: "رحم الله المخرج حاتم علي.. كان على اتصال من كندا قبل عدة شهور وكنت أتكلم معه عن عمل مسلسل لم يرى النور.. لن أنسى ثلاثية الأندلس التي أثرت في شخصيًا.. فقدنا مبدعا عربيا".



تركى ال الشيخ

بدأ حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.

توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، وقدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضاً "صقر قريش" عام 2002 و"ربيع قرطبة" 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005، و"الملك فاروق" عام 2007 ، و"عمر" عام 2012.

وقدم حاتم على عددًا من المسلسلات في الدراما المصرية حيث بدأها بـ"تحت الأرض" الذى خاص به أمير كرارة أولى بطولاته المطلقة في الدراما عام 2014، وبعدها أخرج مسلسل "حجر جهنم" بطولة إياد نصار وكندة علوش وشيرين رضا وأروى جودة، و"كأنه امبارح" بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق، وأخيراً "أهو دا اللى صار" بطولة روبى وأحمد داود ومحمد فراج.

وفي عالم المسرح كتب حاتم علي ثلاث مسرحيات بالتعاون مع المخرج المسرحي زيناتي قدسية بعنوان الحصار. كما كتب مسرحية "حكاية مسعود" التي أخرجها زيناتي قدسية لصالح فرقة القنيطرة. أما أعماله المسرحية التي كتبها فهي: "مات 3 مرات" عام 1996، و"البارحة- اليوم- وغدًا" عام 1998، و"أهل الهوى" عام 2003.